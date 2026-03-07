Yeni Şafak
CNN International'ın Türkiye'yi hedef alan harita skandalına İletişim Başkanlığı'ndan tepki: "86 milyon ayrılmaz bir bütündür!"

CNN International'ın Türkiye'yi hedef alan harita skandalına İletişim Başkanlığı'ndan tepki: "86 milyon ayrılmaz bir bütündür!"

16:247/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
DHA
Türkiye'nin sınırları üzerinden algı yaratmaya çalışan CNN International'a Ankara'dan jet tepki geldi.
Türkiye'nin sınırları üzerinden algı yaratmaya çalışan CNN International'a Ankara'dan jet tepki geldi.

ABD merkezli haber kanalı CNN International, canlı yayınında kullandığı bir harita ile büyük bir skandala imza attı. Ortadoğu'daki gelişmeleri aktarırken ekrana yansıtılan görselde, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini de içine alan geniş bir coğrafyanın sözde "Kürtlerin yaşadığı alanlar" olarak ayrılıkçı bir tasvirle sunulması üzerine İletişim Başkanlığı'ndan sert bir açıklama geldi. Başkanlık, haritanın sahadaki gerçekliklerle bağdaşmadığını belirterek, "86 milyonun her bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçasıdır" vurgusunu yaptı.

İletişim Başkanlığı, CNN International kanalında gösterilen haritaya ilişkin, "86 milyonun her bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve ülkemizin temel toplumsal unsurlarından birini teşkil etmektedir" açıklamasını yaptı.

CNN International'ın 5 Mart tarihindeki yayınında kullandığı skandal harita

İletişim Başkanlığı'ndan yazılı açıklamada, "CNN International tarafından yayımlanan ve resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda kullanılan görsel içerik ve editoryal yaklaşım ciddi endişe uyandırmaktadır. Söz konusu yayında yer verilen ve Türkiye Cumhuriyeti ile komşu ülkelerin bazı bölgelerini kapsayan 'Kürtlerin yaşadığı alanları' gösteren harita, bölgeye ilişkin yanıltıcı ve indirgemeci bir tasvir sunmaktadır. Farklı kimlik ve etnik kökene sahip vatandaşlarımız, nesiller boyunca aynı sosyal, siyasi ve kamusal hayatı paylaşarak ülkemizin dört bir yanında birlikte yaşamaktadır. 86 milyonun her bir ferdi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve ülkemizin temel toplumsal unsurlarından birini teşkil etmektedir. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan; basitleştirilmiş ve seçici coğrafi tasvirler üzerinden yapılan bu tür yaklaşımlar, bu gerçekliği çarpıtmaktadır. Ayrıca, vatandaşımız olan Kürtlerin herhangi bir siyasi ya da silahlı aktörle özdeşleştirilmesi kabul edilemez. Bu tür özdeşleştirmeler, Türkiye’nin toplumsal dokusunu yanlış yansıtan anlatıların güç kazanmasına ve ülkemizin nüfus yapısındaki çeşitlilik ile toplumsal bütünlüğün göz ardı edilmesine yol açabilmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Videoda kullanılan dil ve anlatım biçimi, mezkûr harita ile birlikte değerlendirildiğinde, sahadaki gerçekliklerle bağdaşmayan yapay bir jeopolitik yorum üretmekte ve gereksiz gerilimlere zemin teşkil etmektedir. Hassas bölgesel konulara ilişkin haber yapılırken uluslararası medya kuruluşlarının doğruluk, bağlamsal hassasiyet ve editoryal sorumluluk ilkelerine azami özen göstermesi beklenmektedir. Bu çerçevede, CNN International’ın yayınlarında ve dijital platformlarında bu tür yanıltıcı harita ve görsel temsillere yer vermekten kaçınmasını ve gelecekteki haberlerinde daha yüksek düzeyde editoryal özen göstermesini beklemekteyiz. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, birlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştiren anlayışımızı kararlılıkla sürdürmeye, tüm vatandaşlarımızın huzur ve refahını esas alan politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz."



