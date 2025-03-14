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Çocuğa dokunan yanmalı

Çocuğa dokunan yanmalı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0014/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Meclis Çocuğa Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu'nu bilgilendirdi. Emniyet Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, SİBERAY programı kapsamında müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, şiddet ve siber zorbalık gibi suç unsurlarına karşı, 7/24 esasına göre hem Jandarma ve Emniyet birimlerinin siber uzayda devriye attığı bilgisini verdi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise “Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli. Öyle bir şey yapılmalı ki, çocuğa dokunamayacağını bilmeli. Avrupa ülkelerinde belli suçları kimse işlemiyor, yaklaşmıyor yani onu yaptığında yanacağını biliyor” diye konuştu.

Ayrıca polis, kötü alışkanlık ve suçlulara karşı okul çevrelerinde göz açtırmadı. Geçen yıl okul çevrelerinde 90 bin 529 uygulama yapıldı, 763 bin 931 şahıs kontrol edildi. Bunlardan 2 bin 173’üne işlem yapıldı. Okul civarındaki 178 bin 25 iş yeri kontrol edildi, 378’ine yerine cezai işlem uygulandı. Uygulamalarda 47 silah, 27 kesici/delici alet, 11 bin paket kaçak sigara, kıyılmış tütün, makaron ve 48 litre kaçak içki ele geçirildi.


#çocuk
#şiddet
#istismar

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