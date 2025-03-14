Çocuğa dokunan yanmalı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Meclis Çocuğa Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu'nu bilgilendirdi. Emniyet Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, SİBERAY programı kapsamında müstehcenlik, çocuğun cinsel istismarı, şiddet ve siber zorbalık gibi suç unsurlarına karşı, 7/24 esasına göre hem Jandarma ve Emniyet birimlerinin siber uzayda devriye attığı bilgisini verdi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise “Çocuğa dokunanın yanacağı bir suç-ceza sistemi düşünülmeli. Öyle bir şey yapılmalı ki, çocuğa dokunamayacağını bilmeli. Avrupa ülkelerinde belli suçları kimse işlemiyor, yaklaşmıyor yani onu yaptığında yanacağını biliyor” diye konuştu.