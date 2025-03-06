Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Çocuk cinayeti Avrupa ülkesinde TikTok'u yasaklattı

Çocuk cinayeti Avrupa ülkesinde TikTok'u yasaklattı

17:096/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tiran'da 14 yaşındaki ilkokul öğrencisi, TikTok üzerinden tartıştığı başka bir öğrenci tarafından öldürülmüştü.
Tiran'da 14 yaşındaki ilkokul öğrencisi, TikTok üzerinden tartıştığı başka bir öğrenci tarafından öldürülmüştü.

Arnavutluk, ülke çapında Çin merkezli sosyal paylaşım platformu TikTok'u bir yıllığına yasakladı. 65 bin ebeveynle görüşme yapan hükümet, karara gerekçe olarak, 18 Kasım 2024'te öğrenciler arasında çıkan ve ölümle sonuçlanan bıçaklı kavganın TikTok üzerinden başlamasını gösterdi.

Arnavutluk Milli Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuyla ilgili basına açıklamada bulundu.

Manastirliu Kasım 2024'ten itibaren tartışmalara sebep olan TikTok'un, ülke çapında bir yıllığına geçici olarak yasaklanması kararının kabul edildiğini kaydetti.

Bakan Manastirliu, kararın ülkedeki 65 bin ebeveynle yapılan görüşmelerin ardından alındığını ifade etti.

Bu arada Bakanlıktan yapılan açıklamada, erişim engelinin birkaç gün içerisinde başlayacağı ve platformun reşit olmayan kullanıcılar için güvenlik ve yaş standartlarını uygulayana kadar devam edebileceği duyuruldu.

Ne olmuştu?

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Fan Noli İlkokulu'nda 14 yaşındaki öğrenci Martin Cani, 18 Kasım 2024'te bir başka öğrencinin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmişti.

Öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medyadan başladığı ileri sürülmüştü.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olay sonrası yaptığı açıklamada, TikTok'un ülkede 1 yıllığına yasaklanması kararı alacaklarını ve bu kararın 2025'te gerçekleşeceğini belirtmişti.

TikTok yasağı olan ülkeler ve kurumlar

  • Belçika: Federal hükümete ait cihazlarda TikTok kullanımı yasaklandı.
  • Danimarka: Savunma Bakanlığı, çalışanlarının iş telefonlarında TikTok kullanmasını yasakladı.
Avrupa Birliği Kurumları:
  • Avrupa Komisyonu
  • Avrupa Konseyi
  • Avrupa Parlamentosu çalışanlarının resmi cihazlarında TikTok'u yasakladı.


#Arnavutluk
#TikTok
#Edi Rama

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çorum iftar vakti 6 Mart 2025 Perşembe akşam ezanı saati