Çocuklar 23 Nisan'da Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi

23 Nisan çocukları Beştepe'de.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ve çocukları kabul etti. Erdoğan açıklamasında, "23 Nisan sadece siz çocukların değil, milli iradenin de bayramdır. Sizlere daha mutlu, daha müreffeh bir ülke teslim etmek için koşturduk. Türkiye'yi çok güzel seviyelere getirdik. Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ve çocukları kabul etti.
Erdoğan'ın açıklamaları;
23 Nisan sadece siz çocukların değil, milli iradenin de bayramıdır. Sizlere daha mutlu, daha müreffeh bir ülke teslim etmek için koşturduk. Türkiye'yi çok güzel seviyelere getirdik.
"Sizler bizim en değerli varlığımızsınız"
"Sizler bizim en değerli varlığımızsınız"
Türkiye Yüzyılı hedefimize ulaşana kadar durmayacağız. Sizler büyük bir ülkenin vatandaşlarısınız. Sizler bizim en değerli varlığımızsınız.
Sizlerin heyecanı ve gayreti ülkemizin en büyük heyecanıdır. Ziyaretiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Her birinizi muhabbetle kucaklıyorum.
#Recep Tayyip Erdoğan
#23 Nisan
#Yusuf Tekin