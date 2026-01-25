Çocuklar için erken uyarı sistemi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik olarak 23 sosyal göstergeye dayalı risk puanlama ve erken uyarı sistemi oluşturdu. Çalışma kapsamında Türkiye genelinde 22,5 milyon çocuğun yaşadığı haneler için ayrı ayrı risk puanları hesaplandı. Sosyal risk haritasında yer alacak 23 temel gösterge okuldan haneye pek çok alana uzanacak. Göstergelerin risk puanına etkisi farklı ağırlıklarla hesaplanacak. Sistem; Millî Eğitim Bakanlığı, emniyet birimleri ve Aile Bakanlığı'nın kendi veri tabanları arasında çok kurumlu entegrasyonla çalışacak. Risk haritaları il, ilçe, mahalle ve hane bazlı olarak oluşturulacak.

EĞİTİM DURUMLARI

Risk haritasında en geniş başlıklardan birini eğitim ve okul temelli göstergeler oluşturacak. "Okul başarısızlığı", "devamsızlık ve okul terk riski", "akademik performansta ani düşüş", "disiplin vakalarına karışma" ile "akran zorbalığına maruz kalma ya da zorbalık uygulama" gibi kriterler risk puanlamasında dikkate alınacak. Aile ve hane yapısına ilişkin göstergeler de ise "parçalanmış aile yapısı", "tek ebeveynli haneler", "kalabalık yaşam koşulları", "aile içi sürekli çatışma" ve "ebeveyn denetiminin zayıf olması" gibi unsurların yer alması bekleniyor.

SOSYOEKONOMİK GÖSTERGELER

Sosyoekonomik göstergeler arasında "yoksunluk", "sürekli sosyal yardım alan haneler", "anne veya babanın işsiz olması", "düzensiz ya da kayıt dışı gelir" ve "barınma güvencesizliği" öne çıkıyor. Modelde ebeveynlere ilişkin bireysel riskler de yer alıyor. "Anne veya babada madde" ya da "alkol bağımlılığı", "ruh sağlığı sorunları" ve "hane içinde suç geçmişi bulunan bireylerin varlığı", risk puanını yükselten göstergeler arasında sayılacak.

İHMAL VE İSTİSMAR BOYUTU

İhmal ve istismar boyutunda ise "çocuk ihmali", "fiziksel, duygusal veya cinsel istismar" ile "dijital ortamda şiddet içeriklerine maruz kalma" kriterleri dikkate alınacak. "Yaşanılan bölgenin suç oranı ve risk seviyesi" de sisteme dahil edilecek.







