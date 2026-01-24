Sosyal risk haritası 81 ile yayılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu riskleri erken aşamada tespit etmek amacıyla geliştirilen "çocuğun suça sürüklenmesi sosyal risk haritasının" pilot uygulamasının tamamlandığını ve çalışmanın 81 ile yaygınlaştırılacağını açıkladı. Göktaş, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'ndaki sunumunda, çok sayıda ülkede şiddetin, artık istisnai bir olay değil, ev, sokak, okul ve dijital alan arasında hızla dolaşan bir tetiklenme iklimi içinde görünür hale geldiğini belirtti. Erken müdahalede hedefin, risk işaretini ilk görüldüğü yerde yakalamak olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, okul devamsızlığı, akran zorbalığı, dijital ortamda şiddet içeriklerine maruz kalma gibi sosyal göstergeler ortaya çıktığında çocuğun vaka büyümeden sosyal hizmete yönlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Göktaş, şunları kaydetti: “Bu amaç doğrultusunda Sosyal Risk Haritalarımızı oluşturduk. Böylelikle, ilçe, mahalle ve hatta hane ölçeğinde olası tehditleri bütüncül bir yaklaşımla izliyoruz. Sosyal risk haritaları, dinamiktir, diğer bakanlıklardan gelen verilerle gelişir ve sürekli de değişir, önleyici hizmetlerimizi güçlendiren önemli bir araçtır. Bu çalışmayla, sahada erken uyarı ve sistematik izleme konusunda yeni bir dönemi başlattık. Çocuğun suça sürüklenmesi, çocuk ihmali ve sosyal ekonomik yoksunluk sosyal risk haritalarımızın pilotlarını tamamladık.”