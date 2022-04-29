Çocuklar okul serasında çilek ekti

Çocuklara tarım bilincinin aşılanması amacıyla Emine Fatma Çevik Anaokulu’na hayırsever Seyhan Ergül tarafından sera kazandırıldı. Çocukların bitkilerin canlılık özellikleri, su ihtiyaçları, meyve, tohum hakkında doğru bilgiler elde etmesini sağlayacak seranın açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, hayırsever Seyhan Ergül, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Minik öğrencilerin muhteşem halk oyunları gösterisi sonrası bir konuşma gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü “Bugün sizlerle birlikte güzel bir ortamı paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Daha evvel okulumuzun açılışına gelmiştik ve bugünde sera açılışını gerçekleştiriyoruz. Eğitime yapılan yatırım bana göre bizim yapabileceğimiz çalışmaların en yücesi ve en önemlisidir” ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Kepez Belediyesi kreşlerinden anlamlı kampanya