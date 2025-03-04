Çocuklarımızın teslim olacağını umut ediyoruz

Evladına kavuşsa da nöbete desteğe devam eden anne Ayşegül Biçer, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarını destekliyoruz. Bu açıklama sevindirici, 50 yıldır PKK terör örgütünün yaptığı zulümlerin son bulacağı, tüm annelerin evladına kavuşacağı, askerimize, polisimize zarar gelmeyeceği noktasında sonuna kadar destekliyoruz” dedi. PKK’nın gerçek bir adım atarak silahlarını gömmesi ve teslim olması gerektiğini ifade eden Biçer, “2015 yılında devletimiz çok samimi adımlar atmıştı. Ancak PKK’nın siyasi ayağı bu süreci baltalayarak binlerce çocuğumuzu dağa götürdü. Bu nedenle PKK’ya güvenmiyorum. Yine de umudumuz var, samimi adımlar atarak silahlarını gömüp teslim olacaklarını umut ediyoruz” diye konuştu.