Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çocukların 'beyni dağınık'

Çocukların 'beyni dağınık'

Merve Safa Akıntürk
04:0028/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, çocuklarda giderek artan 'dağınık beyin sendromuna' vurgu yaparak, "Çocuklarımız odaklanma, dikkat eksikliği ve bilgiyi yüzeysel yani kısa bellekte tutma eğiliminde" dedi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, çocuklarda dağınık beyin sendromunun had safhada olduğunu söyledi. TBMM Dilekçe Komisyonu'nda bilgilendirme yapan Dilci, çocuklarda dijital bağımlılığın yol açtığı sorunları ve bunu önlemek için yürütülen çalışmaları anlattı.


BELLEĞE ATMADAN KAYBEDİYORLAR

Çocuklarda dijital bağımlılığa bağlı dağınık beyin sendromunun şu anda had safhada olduğunu söyleyen Dilci, "Çocuklarımız odaklanma, dikkat eksikliği ve bilgiyi yüzeysel yani kısa bellekte tutma, uzun belleğe atmadan yüzde 80'ini kaybetme eğiliminde. Ben bunlar üzerinde bilimsel çalışmalar yaptım. Fiziksel gelişimi, çocuklarda kas biliş sistemini de olumsuz etkiliyor, erkek çocuklarında testosteron hormonunun gelişimini azaltıyor" diye konuştu. Dilci, bu durumun çocuklarda miyopi göz salgınına yol açtığını da vurguladı.


DİJİTAL YAŞAM RİSK HARİTASI

Bir hafta içerisinde belli bir lokasyonda çocukların davranışsal sapmalarını veya dijital yaşam risk haritalarını çıkarabilecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirten Dilci, "İsviçre, Londra, Kanada, Amerikalılar izin alarak bu sistemi bizden kullanabiliyorlar. Bağımlılığı ölçmek için bizim geliştirdiğimiz bir sistem. Kişinin hangi davranışında veya hangi davranış boyutunda sorun varsa onun nedenlerini sıralıyor yapay zekâ ve karşılaşabileceği sonuçları, riskleri belirtiyor, arkasından da çözüm önerilerini sunuyor" dedi.




#sosyal medya
#Dijital
#Çocuk Sağlığı
#ebeveyn kontrolü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nisa Suresi Arapça Türkçe Okunuşu Meali Tefsiri