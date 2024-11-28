Çocukların 'beyni dağınık'

Çocuklarda dijital bağımlılığa bağlı dağınık beyin sendromunun şu anda had safhada olduğunu söyleyen Dilci, "Çocuklarımız odaklanma, dikkat eksikliği ve bilgiyi yüzeysel yani kısa bellekte tutma, uzun belleğe atmadan yüzde 80'ini kaybetme eğiliminde. Ben bunlar üzerinde bilimsel çalışmalar yaptım. Fiziksel gelişimi, çocuklarda kas biliş sistemini de olumsuz etkiliyor, erkek çocuklarında testosteron hormonunun gelişimini azaltıyor" diye konuştu. Dilci, bu durumun çocuklarda miyopi göz salgınına yol açtığını da vurguladı.

Bir hafta içerisinde belli bir lokasyonda çocukların davranışsal sapmalarını veya dijital yaşam risk haritalarını çıkarabilecek bir sistem üzerinde çalıştıklarını belirten Dilci, "İsviçre, Londra, Kanada, Amerikalılar izin alarak bu sistemi bizden kullanabiliyorlar. Bağımlılığı ölçmek için bizim geliştirdiğimiz bir sistem. Kişinin hangi davranışında veya hangi davranış boyutunda sorun varsa onun nedenlerini sıralıyor yapay zekâ ve karşılaşabileceği sonuçları, riskleri belirtiyor, arkasından da çözüm önerilerini sunuyor" dedi.