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TRABZON

Çocukların oyunu kötü bitti

Trabzon’un Çaykara ilçesinde, Yunus Emre Kurt’un (15) babasının arkadaşına ait olan ve habersiz binip, çalıştırdığı otomobil, bir süre sonra kontrolden çıkarak, dereye devrildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocukların habersiz aldığı otomobil, kontrolden çıkarak, dereye devrildi
Çocukların habersiz aldığı otomobil, kontrolden çıkarak, dereye devrildi

Kazada Yunus Emre yaşamını yitirdi, araçtaki kardeşi Hamza Kurt (11) ise yaralandı. Kaza önceki gün Çaykara’ya bağlı Taşkıran Mahallesi’nde meydana geldi. Azerbaycan’dan babasını ziyarete gelen arkadaşına ait otomobile habersiz binip, çalıştıran Yunus Emre Kurt, mahallede gezmeye başladı.

VİRAJDA KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ

Kardeşi Hamza Kurt’un da bulunduğu Azerbaycan plakalı otomobil, bir süre sonra virajda Yunus Emre’nin kontrolünden çıkıp, dereye devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere kenarına inen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yunus Emre Kurt’un yaşamını yitirdiğini, kardeşinin de yaralı olduğunu belirledi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Hamza Kurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Acı haberi alıp, olay yerine gelen çocukların ailesi ise uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Yunus Emre Kurt’un cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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