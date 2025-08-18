Yeni Şafak
Çocukların suça sürüklenmesini önlemek için yeni düzenlemeler yolda

Oğuzhan Ürüşan
17:2618/08/2025, Pazartesi
Türkiye’de çocukların karıştığı şiddet olaylarının artması üzerine, ceza kanununda kapsamlı düzenlemeler gündeme geldi.
Türkiye’de çocukların karıştığı şiddet olaylarının artması üzerine, ceza kanununda kapsamlı düzenlemeler gündeme geldi.

Çocukların şiddet olaylarına karışmasını önlemek amacıyla yeni düzenlemeler hazırlanıyor. Taslakta ceza indirimlerinin daraltılması, kötü muamele cezalarının artırılması, sosyal inceleme raporlarının zorunlu hale getirilmesi ve çocuk hükümlüler için özel infaz koşulları öne çıkıyor.

Yeni taslakta 15-18 yaş grubundaki failler için ceza indirim oranlarının azaltılması, çocuklara ve bakıma muhtaç bireylere yönelik kötü muamele cezalarının artırılması, aile yükümlülüklerini ihlal edenlere yönelik yaptırımların güçlendirilmesi ve sosyal inceleme raporlarının çocuk davalarında zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca çocuk hükümlülerin sadece çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi, koruyucu tedbirlerin etkin uygulanması ve sorumluluklarını yerine getirmeyen anne-baba ile kamu görevlilerine yaptırım uygulanması planlanıyor.


Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’nın Keçiören ilçesinde Hakan Çakır’ın hayatını kaybettiği olay sonrası başlatılan soruşturmaya ve çocukların karıştığı şiddet olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin tutuklandığını belirterek, “Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Şiddet, kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin asla kabul edilemez” dedi.


18 YAŞ ALTINA YÖNELİK YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Tunç, son dönemde özellikle 18 yaş altı faillerin karıştığı olayların kaygı verici bir noktaya ulaştığını vurguladı.


Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu’nda ve bazı yasalarda değişiklik yapılacağını açıklayan Tunç, gündemdeki düzenlemeleri şöyle sıraladı:

15-18 yaş grubuna yönelik ceza indirim oranlarının gözden geçirilmesi,

Çocuklara ve bakıma muhtaç bireylere sistematik kötü muameleye verilen cezaların artırılması,

Aile yükümlülüklerinin ihlaline dair yaptırımların güçlendirilmesi,

Çocuk davalarında sosyal inceleme raporlarının zorunlu hale getirilmesi,

Çocuk hükümlülerin yalnızca çocuk kapalı cezaevlerinde infaz edilmesi,

Koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkin uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun artırılması,

Tedbir kararlarına aykırı hareket eden anne, baba veya sorumlulara yaptırım uygulanması.


HEM ÇOCUĞUN YARARI HEM TOPLUM GÜVENLİĞİ GÖZETİLECEK

Adalet Bakanı Tunç, yapılacak düzenlemelerin temel amacının hem çocukların üstün yararını gözetmek hem de toplum güvenliğini sağlamak olduğunu vurguladı. “Çocuklarımızı suça sürüklenmekten korumak, ailelerimizin benzer acılar yaşamamasını sağlamak için adımlarımızı kararlılıkla atacağız” ifadelerini kullandı. Tunç, üzerinde çalışılan taslağın en kısa sürede tamamlanarak yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını belirtti.

#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#Çocuk
