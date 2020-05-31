Çöp konteynerını ateşe veren gençler paniğe neden oldu İstanbul Arnavutköy’de gençler çöp konteynerlarının içindeki çöpleri, yanında bulunan eski koltuklar ve kimyasalları ateşe verdi. Yangın mahallede paniğe neden olurken, etrafı kötü bir koku sardı.

Haber Merkezi 31 Mayıs 2020, 12:03 İHA