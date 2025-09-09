Çorak araziye dönen gölet yağışla yeniden doldu

Yeni Şafak
00:389/09/2025, Salı
IHA
Kırıkkale'de yaşanan kuraklık nedeniyle çatlaklarla kaplı çorak hale gelen Ahılı köyündeki gölet, uzun süren susuzluğun ardından etkili olan sağanak yağışla yeniden dolmaya başladı. Tarım arazilerini besleyen gölette su seviyesinin yüzde 50’den fazlası yükseldi.

Kırıkkale’de uzun süren kuraklık nedeniyle çatlaklarla kaplı çorak araziye dönen gölet, sağanağın ardından yeniden dolmaya başladı. Su seviyesinin yüzde 50’den fazlasının yükseldiği gölet, köylüler için adeta umut kaynağı oldu.


Kırıkkale’de yaşanan kuraklık nedeniyle çatlaklarla kaplı çorak hale gelen Ahılı köyündeki gölet, uzun süren susuzluğun ardından etkili olan sağanak yağışla yeniden dolmaya başladı. Tarım arazilerini besleyen gölette su seviyesinin yüzde 50’den fazlası yükseldi. Yaz boyunca derin çatlakların oluştuğu gölet yatağında şimdi su birikintileri yerini aldı. Göletin yeniden dolması, hem tarımsal sulama için hem de köy halkının gelecekteki su ihtiyacı için umut oldu.


Ahılı Köyü Muhtarı Davut Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yaz tamamen kuruyan göletin yağışlarla yeniden dolmaya başladığını söyledi. Doğan, göletin yüzde 50’den fazlasının dolduğunu ve tarımsal sulama için umut olduğunu belirtti. Doğan, "Göletimizde hiç su yoktu, adeta kurumuş, çöle dönmüştü o bölge. Sağanak yağıştan dolayı göletimizin yüzde 50’sinden fazlası doldu. Kışın da böyle devam ederse gelecek yaz su sıkıntımız olmaz inşallah. Yağışların etkisi tarıma faydalı oluyor. Tarımsal sulamada kullanıyoruz. Orada su olmadığı zaman doğal olarak tarım yapamıyorum. Şimdi dolmaya başladı. Sonbaharda ve kış mevsiminde yağan yağmur ve karla göletimiz dolup taşar" dedi.



