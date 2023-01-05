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TEKİRDAĞ

Çorlu'da hafif ticari araç dereye uçtu: 21 yaşındaki İrem öldü üç kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın Kumluca Deresi'ne uçtuğu kazada İrem Çokbilir (21) hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Çorluda hafif ticari araç dereye uçtu: 21 yaşındaki İrem öldü üç kişi yaralandı
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Beşpınar yönetimindeki 34 FN 0651 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kumluca Deresi’ne uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde İrem Çokbilir’in hayatını kaybettiği, Alpaslan Beşpınar, Abdullah Koç ve Gizem Duran Balkanlı’nın ise yaralandığı belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

İrem Çokbilir’in cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
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Alsancak Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokağındaki bir apartman dairesinde M.F. ile E.E. (20) arasında tartışma çıktı.
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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Eyi boğazından bıçaklayan M.F, daha sonra olay yerinden kaçtı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekipleri, E.Enin hayatını kaybettiğini belirledi.
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Öte yandan polis ekipleri tarafından ticari bir taksiye bindiği öğrenilen M.F, kısa sürede Torbalı ilçesinde yakalandı.
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M.Fnin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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İzmir'de boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde, M.F., Ece E.'yi çıkan tartışmanın ardından boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası taksi ile kaçan M.F., 15 dakika içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Pendik’te dört kişinin yaralandığı feci kaza: Takla atan otomobil yandı
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Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu Esenyalı sapağı Kadıköy istikametinde meydana geldi.
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İddiaya göre Umut Çalışır’ın kullandığı 41 AEG 558 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce yol kenarındaki istinat duvarına vurdu, ardından takla atarak yolda ters döndü.
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Ters dönen otomobilde bulunan 4 kişi kendi imkanları ile dışarı çıktıktan sonra otomobil alev alarak yanmaya başladı.
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Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri yanan otomobili söndürürken, sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
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Polis kazanın meydana geldiği yerde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı.
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Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazanın ve çıkan yangının ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü.
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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Pendik’te dört kişinin yaralandığı feci kaza: Takla atan otomobil yandı
Pendik, D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile istinat duvarına vurduktan sonra takla attı. Ardından yanmaya başlayan otomobilde bulunan 4 kişi yaralı olarak kurtuldu.


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