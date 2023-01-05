Çorlu'da hafif ticari araç dereye uçtu: 21 yaşındaki İrem öldü üç kişi yaralandı

Kaza, saat 00.10 sıralarında Çorlu’nun Hıdırağa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Beşpınar yönetimindeki 34 FN 0651 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kumluca Deresi’ne uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde İrem Çokbilir’in hayatını kaybettiği, Alpaslan Beşpınar, Abdullah Koç ve Gizem Duran Balkanlı’nın ise yaralandığı belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

İrem Çokbilir’in cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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FOTOĞRAF 10 Alsancak Mahallesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokağındaki bir apartman dairesinde M.F. ile E.E. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Eyi boğazından bıçaklayan M.F, daha sonra olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, E.Enin hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan polis ekipleri tarafından ticari bir taksiye bindiği öğrenilen M.F, kısa sürede Torbalı ilçesinde yakalandı. M.Fnin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İzmir'de boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti İzmir'in Konak ilçesinde, M.F., Ece E.'yi çıkan tartışmanın ardından boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası taksi ile kaçan M.F., 15 dakika içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

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