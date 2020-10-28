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ÇORUM

Çorum'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada, Kahraman Yıldırım olay yerinde, bacağı kopan Uzman Çavuş Semih Uyar ise tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Kars'ın Digor ilçesinde görev yapan Tokat'ın Zile ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Semih Uyar'ın (21) kullandığı 34 YK 7655 plakalı otomobil ile Kahraman Yıldırım'ın (67) kullandığı 38 FS 156 plakalı otomobil, Zile Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Bacağı kopan Uzman Çavuş Semih Uyar ise Alaca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, kopan bacağıyla birlikte Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralı uzman çavuş, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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