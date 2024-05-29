Çorum'da üretildi: Yurt içi ve dışından talep yağıyor

"İnsanlar alıp kullanmaya başladıktan sonra bizi arayıp teşekkür ediyor. Bazıları da ürünü almasa bile bizi arayıp insani yaklaşımımızdan ötürü teşekkür ediyor. Sosyal medyadan görüp bizi arayan sayısı çok fazla. Bu şekilde geri dönüşler bizi mutlu ve motive ediyor."