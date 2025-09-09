Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'dan 12 Eylül mesajı: Darbeci anayasadan kurtulup sivil anayasaya geçilmeli

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 12 Eylül ve 28 Şubat’ta hedef alınan gençliğin ülkücüler sayesinde yozlaştırılamadığını belirterek, darbeci anayasadan kurtulup sivil anayasaya geçilmesi çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 12 Eylül Darbesi’nin ülkücü hareket üzerindeki etkilerini, darbe dönemlerinde yaşanan direnişi ve bugün yapılması gerekenleri anlattı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, 12 Eylül ve 28 Şubat darbelerinde mağdur edilmiş bir isim olarak, darbelerin hedefinde Türk gençliği olduğunu söyledi. Topçu,
“12 Eylül Darbesi ve diğer bütün darbelerin birçok amaçlarından birisi de, istiklal ve istikbalimizin teminatı olan gençliğimizi yozlaştırmaktı. Apolitik gençler üzerinde kısmen başarılı olmuş olan bu proje, tutukevi ve zindanları ‘Yusufiye’ kabul eden ülkücülerin üzerinde pek bir tesir yapamadı”
dedi.
MEZALİME KARŞI DİRENİŞİN ÇAĞRISI: “ALLAH DE!”
Dönemin sembol isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarının direnişini hatırlatan Topçu,
“Yan odada işkence gören arkadaşına ‘Allah de!’ diye seslenen Muhsin Başkan ve Allah’ın ipine sarılan ülkücüler, idamla yargılandıkları mahkemede İstiklal Marşı okuyarak ve liderlerini ayakta karşılayarak bu hain projeyi merkezinde akamete uğratmışlardı”
ifadelerini kullandı.
“Kanımız aksa da zafer İslamın”
diyerek darağaçlarına yürüyen ülkücülerin dün olduğu gibi bugün de milletin bağımsızlığı için serdengeçti olduklarını vurgulayan Topçu, darbe ideolojisinin ve emperyalist destekli bölücü örgütlerin etkisinin azalmış olsa da tamamen silinmediğine dikkat çekti.
YENİ ANAYASA ACİL İHTİYAÇ
Topçu, darbeci zihniyetin ürünü olan mevcut anayasanın yerine “devleti ebed, milleti esas, insanı öncelik alan” sivil bir anayasanın acilen yapılması gerektiğini belirtti. Gençlerin milli ve manevi değerlerle çağın bilimiyle donatılmasının önemine işaret eden Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye. Ay yıldızlı bayrağın altında ‘ben’ değil ‘biz’ demek zorundayız. Savunma sanayimizi hedef alan siyasi zihniyetleri ilk seçimde sandıklara gömmeliyiz. Hangi partiye oy verirse versin vatandaşlarımız siyasi istikrarı bozdurtmamalıdır”
“Her Alanda Tam Bağımsız, Terörsüz Türkiye Yüzyılı”
temennisinde bulunan Topçu, şehitlere rahmet, gazilere esenlik diledi.
“Darbeleri yaptıranları ve yapanları lanetliyor, milletimizin bir ve beraber kıyamete kadar yaşamasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum”
diyerek sözlerini noktaladı.
