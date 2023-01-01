Cumhurbaşkanı Erdoğan 254 paylaşımla 2022'yi özetledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından 2022 yılında hükümetin icraatlarını özetledi.

Ülkede 2022 yılında yapılan hizmet ve projeleri, 20'ye yakın başlık altında yapılan 254 paylaşımla anlatan Erdoğan, her bir paylaşım için özel görseller kullandı.

Paylaşımlarına, 31 Aralık 2022 sabah saat 09.00'da "Şimdi 2022'de gece gündüz çalışarak ülkemize kazandırdıklarımızın kısa bir özetini, hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz milletimizle paylaşma vakti…" cümlesiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşım serisi 2023'ün ilk dakikasına kadar sürdü.

Sosyal medya hesabından 3 dakikada bir paylaşım yapan Erdoğan'ın paylaşımları arasında özel zamanlamayla atılan tweetler de bulundu.

Erdoğan'ın paylaşımlarında Çanakkale Zaferi'ni temsilen saat 19.15 Çanakkale 1915 Köprüsü'ne, Cumhuriyetin yüzüncü yılını simgeleyen saat 20.23 Togg'a, İstanbul'un fethinin 600. yıldönümüne ithafen saat 20.53 de Türkiye'nin ilk insansız savaş jeti Kızılelma'ya ayrıldı.

"TÜRKİYE YÜZYILINI TARİHE KAZANDIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gün içerisinde yaptığı tüm görsellerin yer aldığı videoyu "Türkiye Yüzyılı" şarkısıyla birlikte paylaşarak, "Sadece 2022'de yaptığımız eser ve hizmetlerin özeti bile saatlere, günlere sığmıyor… Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında inşallah daha nice hizmet ve proje ile milletimizin huzurunda olacağız. #TürkiyeYüzyılı'nı hep birlikte adım adım tarihe kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

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2022 yılında neler yaptık?

Başlasın Türkiye Yüzyılı… pic.twitter.com/3jxh5UfDOC — AK Parti (@Akparti) December 31, 2022

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