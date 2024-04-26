Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretini erteledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda konuştu. Burada çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan'ın Kürecik Radar Üssü ile ilgili asılsız iddialarına tepki gösterdi. Her şeyden önce yalanın, Allah'ın ve Resulünün en çok nefret ettiği şey olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu utanmazlığa bakın. Kürecik'teki radar üssü ile ilgili benzer yalanlara sarıldıklarını görüyoruz. Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi bağı irtibatı yoktur ve olamaz. Böyle yalan söylemeyin kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden siyaset yapılmaz. Kendi devletine ve milletine iftira atarak da siyasetçilik oynanmaz. Varsa bir belgeniz, deliliniz çıkarırsınız ispat edersiniz. Bunu yapmıyorsanız kusura bakmayın ama müfteri damgası yemekten kurtulamazsınız. Gündeme gelmek uğruna hiç kimsenin Türkiye'nin Filistin davasındaki örnek duruşuna gölge düşürme lüksü yoktur." ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi İran'dan fırlatılan balistik füzelerin yüzde 90'ının İsrail tarafından tespit edilerek imha edilmesi, Malatya'daki Kürecik Radar Üssü sayesinde olduğunu iddia etmişti.