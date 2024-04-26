|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyaretini erteledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında 9 Mayıs'ta yapılacak olan görüşme Erdoğan'ın talebi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

Pınar Görgü
17:59 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 18:39 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Yetkili, yeni ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini bildirdi.
Yetkili, yeni ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesine ilişkin üst düzey bir yetkilinin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Erdoğan, 9 Mayıs’ta gerçekleştireceği Beyaz Saray ziyaretini erteledi.

Erdoğan Biden ile yapacağı görüşmeyi erteledi

Yetkili, erteleme kararının Erdoğan’ın programında meydana gelen değişiklikler nedeniyle alındığını söyledi.

Yetkili, yeni ziyaret tarihinin muhataplarıyla görüşüleceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına tepki gösterdi: Bu yalanın hesabını ebedi alemde vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'nda konuştu. Burada çok önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi ve Fatih Erbakan'ın Kürecik Radar Üssü ile ilgili asılsız iddialarına tepki gösterdi. Her şeyden önce yalanın, Allah'ın ve Resulünün en çok nefret ettiği şey olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu utanmazlığa bakın. Kürecik'teki radar üssü ile ilgili benzer yalanlara sarıldıklarını görüyoruz. Kürecik'teki radar merkezinin ülkemizin güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi bağı irtibatı yoktur ve olamaz. Böyle yalan söylemeyin kurtulamazsınız. Bunun hesabını da ebedi alemde vereceksiniz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden siyaset yapılmaz. Kendi devletine ve milletine iftira atarak da siyasetçilik oynanmaz. Varsa bir belgeniz, deliliniz çıkarırsınız ispat edersiniz. Bunu yapmıyorsanız kusura bakmayın ama müfteri damgası yemekten kurtulamazsınız. Gündeme gelmek uğruna hiç kimsenin Türkiye'nin Filistin davasındaki örnek duruşuna gölge düşürme lüksü yoktur." ifadelerini kullandı. Yeniden Refah Partisi İran'dan fırlatılan balistik füzelerin yüzde 90'ının İsrail tarafından tespit edilerek imha edilmesi, Malatya'daki Kürecik Radar Üssü sayesinde olduğunu iddia etmişti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#cumhurbaşkanı
#ABD
#Biden
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir 1+1, 2+1, 3+1 kurası çekildi mi?