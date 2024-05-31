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Cumhurbaşkanı Erdoğan Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. Görüşmede, Türkiye ile Libya ilişkileri, Libya’daki son gelişmeler, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Libya Milli Birlik Hükümeti’nin meşruiyetinin korunarak Libya’da birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla bir diyalog süreci başlatmanın faydalı olacağını, Türkiye’nin bu konuda elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Semih Bozkuş
18:15 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 21:58 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Erdoğan'ın kabulüne ilişkin bilgilendirme Cumhurbaşkanlığından yapıldı.

Görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği bildirildi.

"Türkiye gereken desteği vermeye hazır"

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada görüşmede Türkiye ile Libya ilişkileri, Libya’daki son gelişmeler, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Türkiye ile Libya ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmeye devam ettiğini, Libya Milli Birlik Hükümeti’nin meşruiyetinin korunarak Libya’da birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla bir diyalog süreci başlatmanın faydalı olacağını, Türkiye’nin bu konuda elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz'de 'yakın temas' mesajı

Türkiye ve Libya arasındaki enerji iş birliklerinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Doğu Akdeniz’deki ortak çıkarlarının korunması için yakın temas içinde bulunmasının gerektiğini belirtti.

Filistin davasına Libya’nın verdiği desteğin takdirle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’nın da Türkiye gibi Uluslararası Adalet Divanı’ndaki İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararının isabetli olduğunu söyledi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Libya Millî Birlik Hükûmeti
#Abdülhamid Dibeybe
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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