Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanı ve İzmir Valisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İzmir’de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan İzmir'deki depremle ilgili açıklama: İzmir'de ulaşım ve iletişim sıkıntısı yok
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AFAD uyardı: Hasarlı binalara girmeyin
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı İzmir'e giderken uyardı: Trafik yoğunluğu oluşturmayın
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
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Bakan Kurum deprem bölgesine gidiyor: Tüm yaraları hızlıca saracağız
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İzmir Seferihisar'da deniz taştı
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İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
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Bayraklı'da çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem ile ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir
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İzmir'de şiddetli deprem: İstanbul'da da hissedildi
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İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem
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Balıkesir'de korkutan deprem
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Son dakika... İzmir'de korkutan deprem: İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Deniz taşınca araçlar akıntıya kapıldı
İzmir Sığacık'ta, denizin taşması sonucu park halindeki araçlar sürüklendi. Onlarca araç hasar gördü.
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Enkazda kalanlar "Burda kimse var mı" çağrısına çığlıkla cevap verdi
Yıkılan binalarda mahsur kalanları kurtarabilmek için vatandaşlar seferber oluyor. Vatandaşların enkaz çevresindeki 'Burada kimse var mı?' çağrısına depremzedeler çığlıkla karşılık verdi.
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İzmir'de depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi çıkarıldı
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalan bir kişinin enkazdan kurtarılma anı kameraya böyle yansıdı.
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00:53
Canlı yayında enkaz altından kurtarılan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı
İzmir'de TRT Haber'in canlı yayın yaptığı esnada enkazdan iki kişi canlı olarak kurtarıldı. Enkaz altından çıkan kişinin sevdikleriyle kavuşma anı objektiflere yansıdı.
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İzmir depremi sonrası Yunanistan'ın Samos adası sular altında kaldı
Ege merkezli deprem sonrası deniz seviyesinin yükselmesi ile Yunanistan'ın Samos adası da sular altında kaldı.
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İzmir'deki depremde binanın yıkılma anı anbean kameraya yansıdı
Ege'de meydana gelen deprem sırasında İzmir'de çöken bir bina vatandaşın cep telefonuna yansıdı.
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00:15
İzmir'de bir kısmı çöken binalar görüntülendi
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de bir kısmı çöken çok katlı apartmanlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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00:22
İzmir'deki enkazdan ilk görüntüler
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonucu İzmir'de yıkılan çok katlı binadan ilk görüntüler geldi. Enkaza ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
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00:29
Alsancak'ta deprem nedeniyle bina çöktü iddiası
Ege merkezli meydana gelen deprem sonrası sosyal medyada servis edilen görüntülerle İzmir'in Alsancak ilçesinde bir binanın çöktüğü iddiası ortaya atıldı.