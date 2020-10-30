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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanı ve İzmir Valisi ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan AFAD Başkanı ve İzmir Valisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İzmir’de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Başkanı Güllüoğlu ve İzmir Valisi Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Başkanı Güllüoğlu ve İzmir Valisi Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İzmir’de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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