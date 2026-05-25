Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Mayıs Afrika Günü ile Afrika Birliğinin kuruluş yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyor; güçlü tarihî ve beşerî bağlara sahip olduğumuz Afrika Kıtası’nın dört bir yanındaki tüm dostlarımıza, tüm Afrikalı kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum" ifadelerine yer verdi.