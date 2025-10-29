Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de: Büyük ve güçlü Türkiye'yi evlatlarımıza emanet edeceğiz

Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti. Törenin ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında “Allah’ın izni ve aziz milletimizin desteğiyle, büyük ve güçlü Türkiye’yi en kıymetli eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun” ifadelerine yer verdi.









29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet protokolüyle birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'nde şu ifadeleri kullandı;





"Cumhuriyetimizin 102. yıldönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bu önemli günde Zat-ı ailenizi silah arkadaşlarınızı ve Aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yâd ediyorum. Sınırlarımız için de ve ötesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın dost ve kardeşlerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum. 102 sene evvel şehitler vererek kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni, muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarmak amacıyla kararlılık içinde çalışıyoruz.





Küresel ölçekte ülkemizin itibarını artırırken içeride yatırım ve kalkınma seferberliğimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Hedeflerimize yaklaştıkça şahsımıza ve hükümetimize yönelik saldırıların cephesi genişliyor olabilir; fakat yolumuzdan dönmeyeceğiz. Allah’ın izni ve aziz milletimizin desteğiyle, büyük ve güçlü Türkiye’yi en kıymetli eserimiz olarak evlatlarımıza emanet edeceğiz. Ruhun şad olsun "







