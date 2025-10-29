Emine Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Yeni Şafak
11:0529/10/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet. Küllerinden yeniden doğan bir milletin azmine, aklına ve cesaretine dayanan en kıymetli eseridir. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla ülkemizin her alanda yükselişine şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin var oluş iradesi, birlik ve dirayetle doğan büyük bir atılımın adıdır Cumhuriyet. Küllerinden yeniden doğan bir milletin azmine, aklına ve cesaretine dayanan en kıymetli eseridir. Bugün de aynı inançla, aynı kararlılıkla ülkemizin her alanda yükselişine şahitlik ediyoruz. Bu kutlu yürüyüşün, gönül birliğimiz ve dayanışma ruhumuzla sürmesini diliyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."



#Emine Erdoğan
#Cumhuriyet Bayramı
#Cumhuriyet Bayramı mesajı
