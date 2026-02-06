Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizler ümitsiz olmayı yasaklayan bir inancın mensuplarıyız

15:526/02/2026, Cuma
G: 6/02/2026, Cuma
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak" temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

6 Şubat depremlerinde kimi annesini kimi evladını kaybetti. Tüm bunlar bir milletin en çetin imtihanlarından biridir. Bizler, metanet sabır ve dirayet sahibi bir milletiz.

Ümitsiz olmayı yasaklayan bir inancın mensuplarıyız. Yasımızı tabi ki tutacağız, geleceğe bakmayı ve yola devam etmeyi asla ihmal etmeyeceğiz.

En karanlık gecelerde hem devletine hem milletine güvenebilmiş el ele sırt sırta vererek bu zorlukların üstesinden gelebilmiş bir zafer tablosu görüyorum.

Devlet olarak depremin ilk anından itibaren dakikalar içinde harekete geçtik. Bu süreçte bakanlıklarımız, belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız adanmışlık ruhuyla seferber oldu.

Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya gösterdik.

