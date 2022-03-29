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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Özbekistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in davetine icabetle, bugün Özbekistan’a önemli bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Osman Özgan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Özbekistana gidiyor
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in davetine icabetle, bugün Özbekistan’a önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan’ın geniş bir heyetle yapacağı ziyaret kapsamındaki görüşmelerde başta siyasi, ekonomik, askeri olmak üzere iki ülke arasında tesis edilen ilişkilerin güçlendirilmesi, kurulan iş birliklerinin geliştirilmesi hususları ele alınacak.

TİCARET HACMİNDE YENİ HEDEF

  • Farklı alanlarda yeni iş birliği imkanlarının değerlendirileceği ziyaret kapsamında ilki 2020’de Ankara’da yapılan Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısı da yapılacak. İki ülke arasında geçtiğimiz yıl 3 milyar 645 milyon dolara ulaşan ticari hacmin artırılmasına yönelik adımlar da yine ziyaretin gündeminde olacak. Ayrıca yatırımların en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik anlaşmalar da masadaki bir diğer başlık.

Geçen sene yüzde 8.1’lik pay ile Özbekistan’ın 4. ticari ortağı olan Türkiye, Rusya ve Çin’in ardından bu ülkeye en çok yatırım yapan 3’üncü ülke konumunda. Sadece geçtiğimiz yıl ülkede Türk sermayeli 407 şirket kurulurken, Türkiye, 2021’de Özbekistan’da en çok şirket kuran ülke oldu. Ocak 2022 itibarıyla ülkede faaliyet gösteren Türk sermayeli şirket sayısı 2 bin 123’e ulaştı.

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