Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’yi Kandil’in kapı kuluna çevirdiler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmanın gündeminde yeni ekonomi modeli ve muhalefet vardı. Erdoğan, PKK kampına giderek terörist Volkan Bora ile birçok fotoğraf çekilen HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’i ve muhalefeti sert sözlerle eleştirdi.

Erdoğan, elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık’a da Allah’tan rahmet, yakınlarına ve futbol camiasına başsağlığı diledi.

MİLLET İÇİN ADIM ATANLARIN BAŞINA GELMEYEN KALMADI

“Türkiye modeli” ile dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefi doğrultusunda her mecrada yollarına kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

REKLAM

“Türkiye’de hangi dönemde her kim, ülkenin makus talihini değiştirmek, milleti hak ettiği özgürlüklere ve refah düzeyine kavuşturmak için adım atmışsa başına gelmeyen kalmamıştır. Rahmetli Menderes’in akıbeti darağacında nihayete ermiş, rahmetli Demirel’in, rahmetli Erbakan’ın, rahmetli Türkeş’in mücadeleleri darbelerle kesilmiş, rahmetli Özal’ın sonu beklenmedik bir ölüm olmuştur.”

SEN GERİDEN GELİYORSUN

Milleti fahiş fiyat artışlarına karşı korumak için her alanda ciddi tedbirler almaya başladıklarına işaret eden Erdoğan, bu çerçevede özel okul ücretlerindeki artış tavanını enflasyonla, yani yüzde 36 seviyesiyle sınırladıklarını dile getirdi. Erdoğan, “Bay Kemal çıkmış bu konuyla ilgili konuşuyor. Ne konuşuyorsun ya? Bu iş bizim işimiz ve biz bu işi yaptık. Sen geriden geliyorsun” dedi.

REKLAM

KILIÇDAROĞLU’NA YARDIMCI OLALIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa’ya gidip, belediyelerin CHP’ye geçmesi halinde çiftçilere elektriği bedava vereceğini söylediğini hatırlatan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Madem CHP Genel Başkanı’nın böyle bir hayali, böyle bir rüyası var, böyle bir orijinal projesi var, biz de belediyenin CHP’li başkanlarda olduğu yerlerde kendisine yardımcı olalım dedik. Arkadaşlarımıza talimat verdik. Nerede bir CHP’li belediye yönetimi varsa orada çiftçiye bedava elektrik verilmesi başta olmak üzere tüm bu vaatleri yerine getirmelerini sağlayacak adımlar atılacak. CHP’li belediyeler belli ki yoğunluktan sözlerini hayata geçirecek teklifleri belediye meclislerine getiremiyorlar, onların yerine bizim arkadaşlarımız bu yükü omuzlayacaklar. Maksat, Kılıçdaroğlu’nun sözünü yerde bırakmayalım.”

CHP’NİN TAKTİKLERİ TÜKENDİ

Erdoğan, muhalefetin ülkenin yönetimine talip olduğunu ancak bunu yapacak bir programı ve vizyonu bulunmadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçim meydanlarından kendilerine affedersiniz ‘Mustafa Kemal’in itleri’ diye ayar verenlerin bugün gönüllü avukatlığına soyundular. Kendi deyimleriyle Atatürk’ün partisi CHP’yi Kandil’in kapı kuluna çevirdiler. Her ne kadar kendileri görmek, kabul etmek istemese de CHP’nin ülkeyi geren, milletimizi kutuplaştıran, Türk siyasetini zehirleyen, bu bayat taktiklerinde artık deniz tükenmiştir.”

KOMİSYONDA GEREĞİ YAPILACAK

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, ismini söylemeden HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’i kastederek bir süredir fotoğraflar yayınlandığına işaret etti. PKK’nın bir uzantısı olarak bu kadının parlamentoda olduğunu belirten Erdoğan, “Bununla ilgili olarak biz tabii karma komisyona süratle bunu gönderdik. karma komisyonda da gereği bunun yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz” diye konuştu.

REKLAM

GÜNDEM HDP'li Semra Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist Volkan Bora 2 asker ve bir korucuyu şehit etmiş