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Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide tarihi gelişmeyi duyurdu: Milli gelirimiz tarihimizde ilk kez 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması”nda açıklamada bulundu. Konuşmasında milli gelirin Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşarak 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylelikle önemli bir psikolojik eşiğin geride bırakıldığını ifade etti. Fahiş fiyatla mücadele konusunda da açıklamada bulunan Erdoğan, "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir. Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız." ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
18:27 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 19:08 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması”na katıldı.

Burada kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli mesajlar verdi.



Milli gelirin ilk defa trilyon dolar sınırını aştığını ifade eden Erdoğan, "Böylelikle önemli bir psikolojik eşiği de geride bırakmış oluyoruz." dedi.

Fahiş fiyat artışı yapanlara karşı mücadelenin süreceğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'yi yatırım istihdam üretim ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz.

Hedeflerimizden kopmadık. İhracatta yakaladığımız ivme hız kesmeden devam ediyor. Geçen sene 256 milyar dolarla tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaşmıştık. Ocak ve şubat ihracat rakamlarımız da oldukça iyi geldi.

Şubat ayında ihracatımız yüzde 13,6 artarak 21 milyar doları aştı. Büyüme tarafında da olumlu tablo devam ediyor. Yüzde 4,5 oranında büyüme ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yerimizi aldık.

Milli gelirimiz 1 trilyon dolar sınırını aşarak tarihimizde ilk kez 1 trilyon 119 milyar dolara ulaştı. Böylelikle önemli bir psikolojik eşiği de geride bırakmış oluyoruz.

Enflasyon ve hayat pahalılığı meselesi tüm dünya gibi bizim de başımızı ağrıtan çok önemli bir husustur. Vatandaşlarımızın karşılaştığı sıkıntıların hepsinin farkındayız.

Fırsatçılıktan ve tamahkarlıktan kaynaklanan bu sorunu da çözeceğiz

Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir.

Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız.

Terör saldırılarından darbe girişimlerine pek çok sıkıntı yaşadık. Bir başka ülkenin yerle yeksan olmasına yol açacak nice badireyle karşı karşıya kaldık.

Hedeflerimizden vaz geçeceklerimizi düşünen oldu ama tüm sıkıntıların üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık.

Kentsel dönüşüm projeleri ve şehircilik altyapılarımızın yenilenmesi başta olmak üzere ülkemizin afetlere karşı hazırlığını süratle tamamlamak istiyoruz.

Biz hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Türkiye'nin yüzyılına merkezi-yerel yönetim uyumuyla ulaşılabilir.

Marmaris ve Fethiye Körfezi'nin temizlenmesi için gönderdiğimizi iki adet tarama ve dip tarama gemisi dün Marmaris limanına ulaştı. Gemilerimizi inşallah bu hafta tarama çalışmalarına başlıyor.

Asıl umudumuz 31 Mart'ta yerelde bir değişimin başlamasıdır.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Marmaris
#Muğla
#Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması
1 saat önce
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