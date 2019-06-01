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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emaneti ehline vermemiz lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” Konseptiyle Geleneksel Kadir Gecesi programında konuştu. Erdoğan, "Binali Yıldırım kardeşimizi 23 Haziran'da İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı yapmaya hazır mıyız? Emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım Bey kardeşimizdir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” Konseptiyle Geleneksel Kadir Gecesi programında konuştu. Erdoğan, "Binali Yıldırım kardeşimizi 23 Haziran'da İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı yapmaya hazır mıyız? Emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım Bey kardeşimizdir" ifadelerini kullandı.

  • Vatandaşların af talebi çağrısına cevap veren Erdoğan, "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Bugüne imtihanlardan geçe geçe geldik. Kirli provokasyonlara maruz kaldık. Ramazan'ın bizlere öğrettiği en büyük hasret sabırdır, hoşgörüdür, saygıdır. Nefsimize zor gelse de affetmeyi bilmektir.

Hiçbir şey Türkiye'nin istikbalinden, Türk milletinin istiklalinden mühim değildir. Biz ayrıştımanın değil, kucaklaştırmanın, kavganın değil, barışın yanında yer alacağız. Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgasına kurban veremeyiz.

"Emanetin ehli Binali Yıldırım'dır"

  • 23 Haziran unutulmuyor değil mi? 23 Haziran'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz? Yol arkadaşım Binali Yıldırım kardeşimizi, İDO'nun Genel Müdürü, daha sonra Ulaştırma Bakanı, daha sonra Başbakan, daha sonra Meclis Başkanı bütün tecrübesi, deneyimiyle, ulusal ve uluslararası camiada edindiği yerde İstanbulumuza layık olan, İstanbulumuz için önemli bir fırsat olacak Binali Yıldırım kardeşimizi inşallah 23 Haziran'da İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı yapmaya hazır mıyız? Emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım Bey kardeşimizdir.
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