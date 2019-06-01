Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emaneti ehline vermemiz lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 Bin Hatim, 100 Bin Dua” Konseptiyle Geleneksel Kadir Gecesi programında konuştu. Erdoğan, "Binali Yıldırım kardeşimizi 23 Haziran'da İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı yapmaya hazır mıyız? Emaneti ehline vermemiz lazım. Burada bu emanetin ehli Binali Yıldırım Bey kardeşimizdir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların af talebi çağrısına cevap veren Erdoğan, "Herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Bugüne imtihanlardan geçe geçe geldik. Kirli provokasyonlara maruz kaldık. Ramazan'ın bizlere öğrettiği en büyük hasret sabırdır, hoşgörüdür, saygıdır. Nefsimize zor gelse de affetmeyi bilmektir.

Hiçbir şey Türkiye'nin istikbalinden, Türk milletinin istiklalinden mühim değildir. Biz ayrıştımanın değil, kucaklaştırmanın, kavganın değil, barışın yanında yer alacağız. Bir daha asla bu ülkenin genç yüreklerinin umutlarını, heyecanlarını sokak kavgasına kurban veremeyiz.

"Emanetin ehli Binali Yıldırım'dır"