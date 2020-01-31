Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkazdan kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, enkaz altından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu "Çarpmayan kalp olur mu" başlığıyla Twitter hesabından paylaştı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azize Çelik ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

AZİZE ÇELİK İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, enkaz altından kurtarılan ve yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesinin videosunu paylaştı.

  • Altun, "Çarpmayan kalp olur mu" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Temenniler ortak. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." ifadesini kullandı.

Paylaşılan videoda, Çelik'e nasıl olduğunu ve sağlık durumunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mevlam sizleri gerçekten korudu, sizleri millete bağışladı. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok büyük bir imtihandan geçtik." diye konuştu.

Erdoğan, videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başından itibaren deprem bölgesinde çok büyük mücadele verdiklerine işaret etti.

KALBİM ÇARPIYOR

  • Depremzede Çelik, yoğun bakımda olduğu sırada kendisini ziyarete gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görememenin üzüntüsünü dile getirdi. Erdoğan ise "İnşallah ya sen buraya gelirsin ya da biz oraya geldiğimizde orada görüşürüz." karşılığını verdi.

Görüşmeden duyduğu heyecanı "kalbim çarpıyor" sözleriyle dile getiren Çelik, "Allah devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Allah herkesten razı olsun." dedi.

Erdoğan, Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik ile de telefonda görüşerek, göz aydınlığı dileğini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azize Çelik ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azize Çelik ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde binanın enkazından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanı Altun’dan ‘Azize’ paylaşımı
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İletişim Başkanı Altun’dan ‘Azize’ paylaşımı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'da enkaz altından kurtarılan 45 yaşındaki Azize Çelik ile ilgili görüntüleri paylaşarak, “Azize'lerimiz için devletimizin tüm kurumlarıyla görevdeyiz, milletimizle el eleyiz, tek yüreğiz” ifadelerini kullandı.

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