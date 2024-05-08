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Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Külliyesinde eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu kabul etti.

Semih Bozkuş
18:21 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Külliyesinde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Wirtu'ya, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie de eşlik etti.

Görüşmede ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Etiyopya
#Mulatu Teshome Wirtu
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