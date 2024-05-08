Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Etiyopya Cumhurbaşkanı Wirtu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Külliyesinde basına kapalı gerçekleşen görüşmede Wirtu'ya, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie de eşlik etti.

Görüşmede ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.