Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da: Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ulusal Saray'a gelişinde aracından inerken Etiyopya Başbakanı Ahmed karşıladı.

Erdoğan ve Ahmed'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed, daha sonra tören kıtasını selamladı. Heyetlerin takdiminin ardından iki lider tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra Ahmed ve Erdoğan, baş başa görüşmeye geçti.

Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke lideri anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa temasları kapsamında Habeşistan-İtalya savaşı sonrası Etiyopya’nın bağımsızlık ve galibiyet simgesi olan Adva Anıtı’nı ziyaret edecek.

Erdoğan, anıta çelenk bırakmasının ardından Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak. Ardından ise anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.



