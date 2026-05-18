Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazzeli Ebu Cezer ve ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezer'le Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada Gazze'deki hayatı anlatan videolarıyla tanınan 11 yaşındaki Gazzeli Ramazan Ebu Cezer ve ailesini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezer ve ailesiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Görüşmede Cezer'in babası ve halası da yer aldı.
Ramazan Ebu Cezer, yazdığı kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.
