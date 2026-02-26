Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hocalı Katliamı’nı asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hocalı Katliamı’nın 34’üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında, "Hocalı Katliamı’nın 34’üncü yılında, katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle, hüzünle yâd ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Katliamın acısının her zaman kalplerinin en derinlerinde hissedileceğini belirten Erdoğan, "Acısını her zaman kalbimizin en derinlerinde hissedeceğimiz bu insanlık dışı katliamı asla unutmayacağız" dedi.