​Cumhurbaşkanı Erdoğan: İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi gençlerin buluşma yeri olacak

Gerçekten, İbrahim Bey’in ismine yakışır böyle bir kültür merkezini inşa etmiş olmaları, hakikaten artık Şanlıurfa’nın tarihi boyunca da hiç unutulmayacak ve gençlerimizin çok önemli buluşma yeri olacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da katıldığı toplu açılış miting programının ardından Haliliye Belediyesi tarafından hizmete sunulan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde düzenlenen Gençlik Buluşmalarına katıldı.

İbrahim Tatlıses Kültür Merkezine duyduğu hayranlığı dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’la ilgili şu sözleri söyledi:

“İlk defa gençlik sohbetlerinde, gençlik buluşmalarında Haliliye’de, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezinde bugün farklı bir şey yaşadık. Ben, belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten, İbrahim Bey’in ismine yakışır böyle bir kültür merkezini inşa etmiş olmaları, hakikaten artık Şanlıurfa’nın tarihi boyunca da hiç unutulmayacak ve gençlerimizin çok önemli buluşma yeri olacak. Bugünkü toplu açılışla inşallah geleceğe yönelik 2023’e yönelik güzel bir adım atıldı. Zirveyi burası yaptı.”