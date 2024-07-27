Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mahmud Abbas Türkiye'den özür dilemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sevgili hemşehrilerim sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri çok değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizlerine karşılayan hemşehrilerimi, Sayın valimize belediye başkanımıza bu güzel buluşmaya vesile oldukları için teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ederek gelen misafirlerimize de teşekkür ediyorum.

Her fırsatta ata, dede ocağına geliyoruz. Gerçekten coşkulu heyecanlı bir toplu açılış gerçekleştirdik. Afet konutlarının anahtar teslimini yaptık.

Toplam tutarı 1.6 milyar lirayı bulan tüm bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum.

Ayder'e yapılan yatırımları önemsiyoruz. Çocukluğumuzun o Ayder'i gitmiş, doğası gitmiş o dev salıncaklar gelmiş.

Ayder'i şanına yakışır hale getireceğiz demiştik sözümüzü tuttuk. Çevre ve şehircilik Bakanlığımızla projemizi tamamladık. Toplam 1800 araç kapasiteli kapalı otopark açılışımızı yaptık.









"Gazze'ye en çok yardım götüren ülkeyiz"

Rusya ve Ukrayna bizim iki komşumuz. Bu savaş maalesef devam ediyor 2.5 yıldır. Şehirler yıkıldı çocuklar yetim kaldı. Bu kandan karlı çıkan olmadı. Biz barışın ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz. Bunun için mücadele ettik. Çatışmalar başladığında bizi eleştirenler şimdi bize hak veriyor. Aynı durum Gazze'de soykırıma uğrayan kardeşlerimiz için de geçerli. Kimseden çekinmeden kimin ne dediğine bakmadan harekete geçtik. İnsani yardımlarda Gazze'ye en fazla yardım malzemesi götüren ülkeyiz.

ABD Kongresi'ndeki alkış skandalı: ABD için akıl tutulması

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları dile getirdik. Batı dünyası ise bu durumda sınıfta kaldı. ABD'deki o rezil sahneleri hep birlikte izledik. Yemek kuyruğunda olanları hastanede kuvezde yatan çocukları öldürdüler. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır. Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe sadece insanlık için değil kendi geleceğimiz için de endişeleniyoruz.

"Mahmud Abbas'ı davet ettik ama gelmedi, bizden özür dilemeli"

Ülkemde bazı siyasiler Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin parlamentoda konuşsun. Ya size davet etmediğimizi kim söylüyor. Davet ettiğimiz halde gelmeyen sayın Abbas'ın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi. Gelir veya gelmez biz Filistinli halk için söylenmesi gerekeni her yerde dile getiriyoruz.

"Tam bağımsız Türkiye" vurgusu

Hortlatılmak istenen haçlı zihniyeti tam da budur. Bu hitler müsveddesi gibi konuşma yapanı alkışlayanlar var bir de bakıyorsun dışarda protesto edenler var. Bugün Gazze'yi yerle yeksan edenlerin o kirli gözlerini yarın Anadolu'ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir? Bunun için her fırsatta Türkiye güçlü olmak her alanda kendi kendine yeter konumda olmak zorundadır diyoruz. Ekonomide, savunmada, siyasette, turizmde, güvenlikte, tarımda ve diğer alanlarda tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz.

Maruz kaldığımız tüm saldırılara rağmen ülkemizde yılda 5.5 oranında büyüme kaydettik. Satın alma paritesine göre ülkemizi dünyada 11. sıraya çıkardık. Yüzde 80'leri bulan dışa bağımlılığımız savunma sanayiide terse döndü ve yüzde 20'lere indi.

"Evlatlarımıza terör tehdidi olmayan bir ülke teslim etmekte kararlıyız"