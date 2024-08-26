Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt tüm Müslümanların zaferidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"Tarihimizi talihimizi istikametimizi belirleyen Malazgirt Zaferimizin yıl dönümünde sizlerle birlikteyiz. Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü seneyi devriyesine ulaşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.





Anadolu'nun kapılarının bir daha kapanmamak üzere açıldığı Malazgirt Zaferi, tarihimizi ve edebi ikametimizi belirledi.





İlk fetih hareketinden bu yana ezan susmasın, bayrak inmesin, üzerimize yabacı gölgeler düşmesin diye şehit olan gazi olan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyorum. Rabbim bizleri kahraman şehitlerimizin yolundan ayırmasın.





Malazgirt Zaferi bir ihya hareketinin başlangıcıdır. Malazgirt Zaferi Kudüs'ün Fethi'nin önünü açan stratejik bir dönüm noktası olmuştur. Malazgirt Zaferi tüm Müslümanların zaferidir.









'Asırlar değişir ama ruh değişmez'

Davamız mazluma umut, nesillere ışık olmaktır. Nesiller değişse de kan aynı kandır. Asırlar değişir ama bu ruh değişmez.





Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak görmemiz gerekiyor.





Buradan şunu özellikle vurgulamak isterim, Malazgirt Zaferi, inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz.





Türk, kürt, arap demeden 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. Farklılıklarımız üzerinden bizi ayırmaya çalışan fitne odaklarına geçit vermedik vermeyeceğiz.







