Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı: Bize emanet edilen ebedi bir miras

Emine Erdoğan, X hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır. Sarsılmaz inanç ve cesaretle, çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum."
Müslümanlığımın ve Türklüğümün gereği olarak, ömrüm yettikçe, bir hakikati ısrarla savunmaya, bir tehlikeye ısrarla dikkat çekmeye devam edeceğim. Hakikat şu ki: Türk, Kürt ve Arap, bu zorlu coğrafyada ittifak yaptıkları müddetçe var kalabilir, kimliklerini, benliklerini ancak ittifakla muhafaza edebilirler. Tehlike de şu ki: Türk, Kürt ve Arap’ın ittifakının ne büyük bir güç olduğunu bilen ve yaşayan Batı, “böl-parçala-yut” taktiğiyle ittifakı parçalamak, tarafları birbirine düşman etmek için,
Devlet, bugün Malazgirt Zaferi’nin yıldönümü münasebetiyle Ahlat’ta toplanıyor. Malazgirt Zaferi, bir ordunun bir başka orduya karşı verdiği bir savaşın sonucunda elde edilmiş bir zaferin adı değildir. Malazgirt Zaferi, bir ruhun adıdır; direniş ve diriliş ruhunun. Mekke’den süt emen, Medine’den beslenen, Kudüs’te meyve veren hakikat medeniyetinin insanlık çapında bir yürüyüşe soyunmasının başlangıç noktasıdır. Malazgirt, sadece Türklerin tarihinde dönüm noktası değildir; hem İslâm tarihinde hem
Malazgirt'te Bizans ordusuna karşı elde edilen ve Türklere Anadolu'nun kapılarının açılmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü Bitlis'in Ahlat ilçesinde coşkuyla kutlanıyor. Van Gölü kıyısında bulunan Çarho mevkisindeki, Sultan Alparslan Otağı'nın da kurulduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde görev alan Jandarma ekipleri ve alp kıyafeti giyen bazı katılımcılar kutlamalara renk katıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’teki Ahlat Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz. Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz. Her karışında şehit yatan Anadolu, öz yurdumuzdur. Buradaki varlığımızı hazmedemeyenleri, ham hayaller peşinde koşanları bekleyen büyük bir bozgundur." dedi.