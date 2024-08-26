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Emine Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı: Bize emanet edilen ebedi bir miras

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Seren Som
09:43 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, X hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır. Sarsılmaz inanç ve cesaretle, çağları aşan bir medeniyetin temellerini atan Sultan Alparslan ile tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum."




#Malazgirt Zaferi
#Emine Erdoğan
#X
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