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Numan Kurtulmuş'tan Malazgirt Zaferi mesajı: Birliğimiz ve kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı. Numan Kurtulmuş mesajında; "Aziz milletimiz, Anadolu'yu vatan kılan ecdadımızdan aldığı ilhamla bugün de adalet, özgürlük ve barış şiarıyla ilerleyişini sürdürmektedir." ifadesini kullandı.

10:40 - 26/08/2024 понедельник
AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlayarak,
"Aziz milletimiz, Anadolu'yu vatan kılan ecdadımızdan aldığı ilhamla bugün de adalet, özgürlük ve barış şiarıyla ilerleyişini sürdürmektedir."
ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
  • "Tarihimizin iftihar sayfalarından Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlu olsun. Aziz milletimiz, Anadolu'yu vatan kılan ecdadımızdan aldığı ilhamla bugün de adalet, özgürlük ve barış şiarıyla ilerleyişini sürdürmektedir. Biliyoruz ki emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda; birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz en büyük gücümüzdür. Bu kutlu günde, savaşta ve sonrasında sergilediği şeref ve erdemi tarihe altın harflerle yazdırmış büyük komutan Sultan Alparslan Han'ı ve gazada şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum."


#Malazgirt Zaferi
#Numan Kurtulmuş
#TBMM Başkanı
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