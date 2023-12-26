Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ne Kandil ve Suriye’deki terör baronlarının ne de bu hainlerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, millete sürekli karamsarlık zerk eden felaket tellallarına aldırmadan hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceklerini, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci asrını “Türkiye Yüzyılı”yla taçlandırıncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışacaklarını söyledi.

HER ZAMAN DİK DURDUK

Günü kurtarma peşinde koşanların değil geleceği görerek uzun vadeli plan yapanların tarihe mührünü vurabileceğine inandıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Son 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıllık siyasi mücadelemizin amacı, emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkıyla hizmet edebilmektir. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta haktan ve halktan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Bugüne kadar diklenmedik ama her zaman dik durduk.”

ASLA EYVALLAH ETMEDİK

“Baskılara, tehditlere, emperyalist güçlerin ülkemizle ilgili yazdığı karanlık senaryolara asla eyvallah etmedik. Darbecisinden vandalına, teröristinden beşinci kol elemanına kadar milletin muazzez iradesine saldıranların heveslerini kursaklarında bıraktık. İçinde bulunduğumuz kritik dönemde de aynısını yapacağız. Gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayacağız. Ne Kandil ve Suriye’deki terör baronlarının ne de bu hainlerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz.”

PROVOKATÖRLERE İTİBAR ETMEYİN

Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye’nin artık geride kaldığını, terör saldırılarıyla milleti bölme planlarının raf ömrünün tükendiğini vurgulayan Erdoğan, “Her kim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını, sureti haktan görünerek ters manyel yapan provokatörlere asla itibar etmemelerini bekliyoruz” diye konuştu.

OYUNLARINIZI BİLİYORUZ!

Terörle kendilerini yıldıracakları vehmine kapılanlara şu ikazı yapmakta fayda gördüğünü dile getiren Erdoğan, “Son 21 yılda her şeyi denediniz, her yola başvurdunuz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Türkiye Yüzyılı’nın inşasına da Allah’ın izniyle engel olamayacaksınız. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız. İnşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın: Ömrümüz yettiği sürece, nefesimiz yettiği sürece, aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

MASKELERİNİ İNDİRECEĞİZ

Şehit askerlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil’deki alçaklara teslim edenlere, ‘3-5 oy alacağız’ diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste ‘terörist’ dememek için kırk takla atan, kırk farklı kılığa giren siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız.”

Millet kimin kim olduğunu biliyor

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Manisa’da katıldığı şehit cenazesinde protesto edilmesine ilişkin, “İşte bir tanesi Manisa’da gitmiş, orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol geçen hanı demiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Büyük dönüşüm gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de 70 yılda pek çok şeyin değiştiğini ama bunların halka yönelik mütekebbir tavırlarında hiçbir düzelme olmadığını dile getirerek, “Biz, son 21 yılda ne yaptıysak, neyi başardıysak, CHP ve koro üyelerinin, istemezükçü nakaratlarına rağmen başardık. Özellikle havacılık alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Aktif havalimanı sayımızı 26’dan 57’ye, terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan 337 milyon 450 bin yolcuya çıkarttık” diye konuştu. Erdoğan, dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyorken uçuş ağına 283 yeni nokta daha eklediklerini belirterek, “130 ülkede 343 noktaya elhamdülillah yükselttik. Göreve geldiğimizde 489 olan toplam hava aracı sayımızı, yüzde 270 artışla 1813’e ulaştırdık” dedi.

Sabiha Gökçen’e 2. pistYılda 85 milyon yolcu ağırlayacak

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın 2001 yılında hizmete girmesinden itibaren sadece İstanbul’un değil tüm bölgenin adeta uçuş merkezi haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, havalimanının kullanım oranı ve yolcu trafiğinin sürekli yükseldiğini söyledi. “Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı” diyen Erdoğan “2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. 2023 yılının ilk 11 ayında 208 bin uçuş trafiğiyle yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21’lik artışla 34 milyona yükseldi. Bugün Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı’ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır. Sene sonunda havalimanımızdan seyahat eden yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

PİSTİN UZUNLUĞU 3 BİN 540 METRE

Havalimanının trafik kapasitesini ikiye katlayacak pistin uzunluğunun 3 bin 540 metre olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Havalimanımız rakiplerine göre çok ileri özelliklere sahiptir” diye konuştu. Havalimanında tüm bu altyapıyla birlikte hava trafik kontrolü kulesi, teknik blok, gümrük, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip tüm üstyapı tesislerini de en son teknolojiyle yenilediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Hava trafiği açısından maksimum kapasiteyi sağlamak için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece havalimanımızın hava trafik kapasitesini iki katına çıkaracağız. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir.”

Ulaşamadığımız nokta kalmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak” hedefiyle Türkiye’yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden birine dönüştürdüklerini söyleyerek, saymaya kalkıldığında saatler alacak havacılık atılımını 2002’den itibaren alınlarının akıyla hayata geçirdiklerini belirtti. Erdoğan, havacılık sektörünü ve hava ulaşımı altyapısını daha da güçlendirmek için projelerine yenilerini eklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları’nın düzenlediği Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’na katıldı.

CHP’nin terör örgütü ile ittifakı ideolojik kaynaşmaya döndü

Cumhurbaşkan Erdoğan, Ankara’da AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada da Meclis’in teröre karşı yayınladığı ortak bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti’ye tepki gösterdi. Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti: Meclis’te 4 siyasi parti bir araya gelerek ortak bildiriye imza atmasını önemsiyoruz. Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları zaten muhatap almıyoruz. Bunlar bizim gözümüzde siyasi kuklalardır. Teröristle aynı dili konuşan terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. Burada asıl sorgulanması gereken CHP’nin halidir. Milletçe hepimizin yüreği yanıyor. Siyasi partiler ortaklaşıyor ama Atatürk’ün partisi CHP, utanmadan bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor. Saçma sapan argümanlarla milletin aklıyla alay etmekten vazgeçin. Biz sizin sözde terör hassasiyetinizi tezkereye verdiğiniz ret oylarından çok iyi biliyoruz. Selo’ya özgürlük çağrıları yapan siz değil miydiniz? CHP’nin terör örgütü ile kurduğu seçim ittifakı ideolojik kaynaşmaya dönüştü. Yakında bu benzeşme CHP’nin fiilen geçtiği eş başkanlık sistemine resmen geçmesiyle resmen görünür olacaktır.







