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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'ne katıldı. Tören sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erdoğan'a uçuş noktalarını gösteren Türkiye haritası şeklinde tablo hediye etti.

14:29 - 25/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Abdulkadir Uraloğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Abdulkadir Uraloğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan

Erdoğan, bu havalimanının 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda inşa edildiğini belirterek, İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi'nin (ITEP) ilk adımı olarak tasarlandığını söyledi.

Bakan Uraloğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti

Tören sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçuş noktalarını gösteren Türkiye haritası şeklinde tablo hediye etti.
Tören sonrası Erdoğan'ı taşıyan uçak yeni açılan pistten hareket ederek havalandı.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Abdulkadir Uraloğlu
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