Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

Abdulkadir Uraloğlu - Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan, bu havalimanının 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda inşa edildiğini belirterek, İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi'nin (ITEP) ilk adımı olarak tasarlandığını söyledi.
Bakan Uraloğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti
Bakan Uraloğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tablo hediye etti
Tören sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uçuş noktalarını gösteren Türkiye haritası şeklinde tablo hediye etti.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Sabiha Gökçen Havalimanı
#Abdulkadir Uraloğlu
2 saat önce