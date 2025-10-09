Memleketi Rize'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyelan ve sel felaketinin yaşandığı afet bölgelerine gideceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte ana baba ocağı Güneysu'ya gitti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de: Vatandaşlardan coşkulu karşılama Gündem / Politika





Burada vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Erdoğan, bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında Rize'deki sel ve heyelan felaketlerine değinerek aldıkları haberlerin kendilerini üzdüğünü ifade eden Erdoğan, "Ama Allah'a hamd ediyoruz ölüm yok. Bu afette daha çok heyelanlar oldu. Şimdi bu heyelan bölgelerini gezip görme imkanımız olacak. Toparlanmış olmasına rağmen buraları bir gidip görelim istedik, göreceğiz inşallah. Ve bütün bunlarla beraber istiyoruz ki buraları çok daha güzel hale getirelim." dedi.

Hemşehrilerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle bu rahmet dolu akşamda en kalbi duygularla eşimle beraber sizleri selamlıyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Malum çok yoğun bir trafiğin olduğu dönemden geçtik.

Bir tarafta BM Genel Kurulu'na katıldık oradan tüm dünyaya seslendik.

BMGK'dan sonra yine İstanbul'umuzda bazı programlara katıldık. Tabi bu arada sözümüz vardı dedik ki ana baba ocağına gidelim.

Ve sözümüzü yerine getirmek de elhamdülillah mümkün oldu.

Yarın Rize programımız var.

Valilik önünde açılış programımızı yapacağız.

Ayder'deki gelişmeler sebebiyle Ayder'e çıkalım istiyoruz.

Yarın Cuma, programımız var. Cumartesi programımız var.

Pazar günü inşallah Trabzon programımız olacak.

Ve Trabzon'da da saat 15.00 gibi mitingimizi yapacağız.

Ve bu ziyarette Doğu Karadeniz-Rize-Trabzon olarak inşallah bunu gerçekleştireceğiz.

Bu aralar Rize'de maalesef tabi aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü.

Ama Allah'a hamd ediyoruz ölüm yok.

Bu afette daha çok heyelanlar oldu.

Şimdi bu heyelan bölgelerini gezip görme imkanımız olacak.

Toparlanmış olmasına rağmen buraları bir gidip görelim istedik, göreceğiz inşallah.

Ve bütün bunlarla beraber istiyoruz ki buraları çok daha güzel hale getirelim."







