Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesindeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi AA İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesindeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Erdoğan - Macron

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Madrid’deki IFEMA Fuar Merkezi’nde ikili temaslarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

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Erdoğan'ın programı yoğun

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelmesi ve TSİ 18.45’te ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin gündemi

Zirvede 30 üye ülkenin lideri, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunacak. Rusya-Ukrayna savaşının NATO’ya yansımaları değerlendirilecek ve bu çerçevede NATO’nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek. NATO’nun gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konsepti’nin onaylanması da gündem maddeleri arasında yer alırken, liderlerin Finlandiya ve İsveç’i NATO üyesi olmaya davet etmek için tarihi bir karar alması da bekleniyor.

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