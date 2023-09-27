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Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Edward'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward'ı kabul etti.

16:43 . 27/09/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.





#Recep Tayyip Erdoğan
#Birleşik Krallık
#Prens Edward
1 saat önce
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