Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Edward'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Birleşik Krallık Edinburgh Dükü Prens Edward
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan dönüşü Zengezur Koridoru’yla ilgili mesajlar verdi: Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli bu koridorun hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır. Bu koridor açıldığında Bakü’den çıkan bir araç ya da tren doğrudan Kars’a gelebilecek. Temennimiz buraları barış koridoru haline getirerek açmaktır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'gençlere vergisiz telefon' müjdesinin detaylarını da paylaştı. Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte gençlerin internette yaptığı "vergisi telefon", "öğrencilere vergisiz telefon", "vergisiz telefon şartları" aramaları da cevap bulmuş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde sonrası 9500 TL'ye kadar olan cep telefonları da belli oldu. 9500 TL'ye kadar alınabilecek cep telefonlarını sizler için derledik. İşte "9500 TL'ye hangi cep telefonları alınabilir?" sorusunun cevabını veren modeller...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Anım Günü'nde tüm şehitleri rahmetle andı. Erdoğan, "Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının destansı azatlık mücadelesinin başlangıcı olan Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyorum. Qarabağ Azerbaycan'dır" dedi.