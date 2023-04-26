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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşeceğini bildirdi.

12:57 . 26/04/2023 Çarşamba
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Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan

Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın telefonda Putin'le Ukrayna savaşı ve ikili ilişkileri görüşecek" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaşadığı küçük rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bugün doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yoğun mesaisi nedeniyle dün televizyon yayını esnasında geçirdiği küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen milletin her bir ferdine teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir. Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

#Recep Tayyip Erdoğan
#Putin
#İbrahim Kalın
21 dakika önce
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