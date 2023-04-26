Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek

Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın telefonda Putin'le Ukrayna savaşı ve ikili ilişkileri görüşecek" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaşadığı küçük rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten tüm vatandaşlara teşekkür ederek, bugün doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini bildirdi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Yoğun mesaisi nedeniyle dün televizyon yayını esnasında geçirdiği küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen milletin her bir ferdine teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti: