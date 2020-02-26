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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejime verdiğimiz süre doluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejime verdiğimiz süre doluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Verdiğimiz süre doluyor. Talebimiz rejimin Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi. (İdlib) Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun eleştiren Erdoğan, "Bana yaptığı teklife bak ya. Sen daha Esed’i görmediğin zaman biz onunla görüşüyorduk zaten. Ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'a doğum günü sürprizi

AK Parti Grup Toplantısı'nda bir video ile doğum günü kutlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hazırlanan bu sürprizin kendisi için çok duygulu olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Çocukluk yıllarıma beni götürmesi, bunun yanında da tercih edilen oradaki birkaç anekdot önemliydi. Bu simitti, bu kitaptı, bu suydu. Bunların üçü çocukluk yıllarımın en önemli başlıklarıydı. Sınıfımdaki bir arkadaşımın kitap evleri vardı ve oradan elde ettiğim bu imkanlarla ilk ufakta olsa kütüphaneme aldığım eser Ömer Nasuhi Bilmen’in Hukuki İslamiyye idi. Taksitlerini simit satarak ödemiştim, su satarak ödemiştim ve o günden bugüne de bu şekilde yürüyerek geldik. Arkadaşlarım bunları gerçekten güzel tespit etmiş, yakalamış ve annemin de evdeki makinesinde özellikle komşulara diktiği elbiselerle her hafta sonu yatılı okumam nedeniyle bana verdiği 3-5 kuruş ile haftayı doldurur giderim. Böyle başlayan bir hayat ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bu muhteşem dev kütüphane ile işte tırmandığımız nokta. Şüphesiz kitap bizim için en önemli yol arkadaşıdır. Her kitap bir alimdir. Onun için kitap saygıdeğerdir, bizim medeniyetimizde büyük öneme haizdir" ifadelerini kullandı.

AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü videosu
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AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü videosu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 66 yaşına girdi. AK Parti grubundaki konuşmasından önce doğum günü için sürpriz bir video gösterildi. Videoda Erdoğan'ın çocukluğu ve gençliğinden kesitler sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

Deprem sürekli kendini hatırlatıyor. Depreme hazırlık çalışmalarını devlet ve millet birlikte yapmalı.

Marmara depreminin ardında 43 bine yakın konutu tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim ettik. Hedefimiz, her yıl 300 bin yeni konut inşa ederek önümüzdeki 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir.

Bugüne kadar 22 milyon vatandaşımızın oturduğu konutların depreme dayanıklılığı teyit edildi.

''Hedefimiz 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir''
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''Hedefimiz 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir''
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Deprem nedeniyle hasar gören ve zamanla depreme dayanıksız hale gelen binalarla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, ''Hedefimiz 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir'' ifadelerini kullandı.

Karşımızda hastalıklı bir zihniyet var

Karşımızda hastalıklı bir zihniyet var. Önce yargıya saygıdan bahsedip, ardından her türlü hakareti yapıyor. Bu ülkede kölelik yoktur ama zihnini ve elindeki imkanları, emperyalistlere gönüllü olarak satmış olan bir kişiyi biliyoruz; onun adı da Bay Kemal'dir.

FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütlerini destekleyen, söylediği her sözde ve yaptığı her davranışta 'arkadaşlar' dediği teröristlerin arkalarında duran bir kişi, bu ülkenin ancak hasmı olabilir.

Suriye meselesinin ne olduğunu zerre kadar idrak edememiş bir kişinin bu konuda söylediği söz ancak sinek vızıltısı kadar değer taşır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki, ''Teröristlerin arkasında duran kişi bu ülkenin ancak hasmı olabilir''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki, ''Teröristlerin arkasında duran kişi bu ülkenin ancak hasmı olabilir''
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, ''Teröristlerin arkasında duran kişi bu ülkenin ancak hasmı olabilir'' açıklamasında bulundu.


"Adam olmadığını gördük"

Bana yaptığı teklife bak ya sen daha Esed'i görmediğin zaman biz onla görüşüyorduk zaten. Ama biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım adam olmadığını gördük.

Türkiye 2019 yılın 24 ton saman üretmiştir. Türkiye dünyanın en önemli gıda üretici ve ihracatçılarından biridir. Tarım ürünleri ihracatımız 2019'da 19 milyar dolara yükseldi.

Pek çok CHP belediyesinin yönetiminde terör örgütünün güdümündeki parti tarafından tayin edilmiş kişiler var.

Verdiğimiz süre doluyor

Verdiğimiz süre doluyor. Talebimiz rejimin Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi. (İdlib) Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz süre doluyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz süre doluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 'Verdiğimiz süre doluyor. Talebimiz rejimin Soçi Muhtırası sınırlarına çekilmesi. (İdlib) Şu anda en büyük sıkıntımız hava sahasını kullanamıyor oluşumuzdur. İnşallah yakında buna da bir hal çaresi bulacağız' dedi.


Geri adım atılmayacak

İdlib'de en küçük bir geri adım atmayacak, rejimi mutlaka belirlediğimiz sınırların dışına çıkartacak, halkın evlerine dönüşünü sağlayacağız.

Sınırlarımız dışında macera aramıyoruz. Tam tersine sınırlarımızı güven altında tutmak, şehirlerimizde, evlerimizde huzurla yaşayabilmemizi temin için mücadele ediyoruz. Sınırlarımızı güven altında tutmak, şehirlerimizde, evlerimizde huzurla yaşayabilmemizi temin için mücadele ediyoruz.

Bu coğrafya, kendini büyük gören nicelerini daha ne olduğunu bile anlamadan bir anafor gibi savurup yutmuştur. Biz bu coğrafyanın misafiri değil ev sahibiyiz.

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video yayınladı
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AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video yayınladı
AK Parti sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe özel video yayınladı. Videoda, ''Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun'' sözlerine yer verildi.
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