Cumhurbaşkanı Erdoğan: Roman kardeşlerim sandıkta en güzel cevabı verecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde "Sandık Yönetim Kurulu İftarı”na katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, "Kimi partiler kendi seçmenlerinin oyunu adeta işporta pazarına çıkardı. Kazanmak değil, kaybettirmek için ortada dolaşanların motivasyon kaynaklarının hiç de masum olmadığı açıktır. Bavul bavul dolarlar avrolar bu görüntülerin siyaseti kirlettiği bir ortamda kimse böyle bir tabloyu ilkeyle davayla siyasi görüş farklılığıyla izah edemez. Siz sırtınızı dönseniz de hakikatler değişmiyor. Bu seçimde bilhassa İstanbul'da şehirle, şehrin geleceğiyle uzaktan, yakından ilgisi olmayan bir oyun oyna İstanbul'un depreminden trafiğine hiçbir meselesi gündemlerinde olmayanların yarısı yalan, yarısı yanlış bilgilerle yürüttükleri kampanyanın arkası bir hayli karanlıktır. Türkiye bu siyaset tarzını Yedek asır öncesinde rafa kaldırmıştı. Bunca yıl sonra ülkemizde zübük siyasetini horlatanların niyeti bugün İstanbul'u yarın tüm ülkeyi yağmalamaktır. Rabb'imden eskilerin deyimiyle tek ayak üstünde kırk yalan söyleyenlerin şerrinden hepimizi korumasını diliyorum." dedi.