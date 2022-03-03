​Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi: Stratejik olarak önemli bir noktadayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle istişare toplantılarını sürdürüyor.

Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren basına kapalı toplantıya 50 milletvekilinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Toplantıda söz alan milletvekilleri de illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları aktardı.

Milletvekillerinin paylaşımlarını tek tek not alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili, “Dünya stratejik anlamda önemli bir süreçten, gergin bir süreçten geçiyor. Türkiye olarak strateji olarak önemli bir noktadayız” dediği öğrenildi. Bazı milletvekilleri de savunma sanayinde bu zamana kadar yapılan hamlelerin dünyanın geldiği durumda ne kadar önemli olduğunu dile getirdi.

KIRIM TATARLARINDAN YARDIM KAMPANYASI

Toplantıda söz alan bir milletvekili, Türkiye’deki Kırım Tatarlarının Ukrayna’ya yardım kampanyası başlatma taleplerini Erdoğan’a iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Bakan Soylu’ya “Görüşün, değerlendirin” talimatını verdiği ifade edildi. Toplantıda ayrıca Ukrayna’dan Türk vatandaşlarının tahliyesi de gündeme geldi. Son olarak Edirne üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Türk vatandaşı sayısının 3 bin 600 olduğu bildirildi. Yine Ukrayna’dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerinden yaklaşık 350’sinin de yine Türkiye’ye girişinin sağlandığı ve KYK yurtlarına yerleştirilmeye başlandığı belirtildi.

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Ekonomik adımlar devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda tarım başta olmak üzere 60 alanda verilen desteklere işaret ederek, “Fiyat artışı var ama devletin kaynakları da milletin hizmetine sevk edildi. Ancak farkındalık oluşturma noktasında eksikliklerimiz var. Bunları milletimize anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca fiyat artışlarıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Gerekli tedbirleri aldık, alıyoruz. Bunları siz de alanda takip edin. Milletimizi rahatlatmaya yönelik olarak bu çalışmalarımız devam edecek” dediği aktarıldı.

Muayene süreleri düzenlenecek

Bazı milletvekilleri pandemi protokolü sebebiyle muayene sürelerinden dolayı vatandaşın hastanelerden randevu almakta zorlandığı, nezle, grip vakalarının artması nedeniyle bazı bölgelerde yığılmaların söz konusu olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili çalışma yapılması konusunda talimat verdi.

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