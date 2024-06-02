Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasi bilek güreşine dönmemeli' diyerek uzlaşı çağrısı yaptı: Yeni anayasa Türkiye'nin lokomotifi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kapanış konuşmasına gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
Küçükçekmece'de çöken bina
-Göçükle ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.
'Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor'
-Filistinli çocuklar 76 yıldır öldürülüyor. İsrail Filistin'in topraklarını 76 yıldır gasp ediyor. Filistinli kardeşlerimiz kahramanca mücadele veriyor. Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor. Türkiye olarak zulme, katliama, 76 yıldır devam eden adaletsizliğe her platformda itiraz ediyoruz. Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında duruyoruz. Gazze'de sınanan insanlığımız. Ya kardeşlik görevimizi yerine getireceğiz ya da her masumun ölümüyle birlikte kalbimiz bize ağır gelecek.
'İsrail üzerindeki ekonomi baskının artması için çalışıyoruz'
-Netanyahu'ya artık 'dur' denilmeli. Hamas ateşkesi kabul etti, Netanyahu ise işgal politikasını genişletti. İsrail üzerindeki ekonomik baskının artması için çalışıyoruz. Bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasına destek veriyoruz.
'Yeni anayasa konusunda uzlaşıya açığız'
-Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaralım. Yeni anayasa konusunda uzlaşıya açığız. Bu meselenin bir siyasi bilek güreşine çevrilmesini istemiyorum. Yeni anayasa Türkiye'nin lokomotifi olacak.
'Terör bataklarını kurutacağız'
-Terör batakları kurutulmadan Türkiye'ye huzur gelmez. Güvenliğimizden taviz vermeyiz. Irak-Suriye kuzeyindeki terör koridoruna izin vermeyiz. Terör örgütü eridikçe demokrasi serpilecek. FETÖ ile mücadelemiz sürecek. Vatandaşlarımızın canına kast edenlerin tepesine bineceğiz.
'Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz'
-Şimdi hep beraber yeni şeyler söylememiz, milletimize umut aşılamamız, milletimizin dertlerine derman olacak bir yol haritası koymamız gerekiyor. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimsiz süreyi etkin şekilde değerlendirmemiz lazım. Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli rakamları geçmişte başardık, tekrar başaracağız.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
-Türkiye Yüzyılı maarif modelimizi hayata geçiriyoruz. Bakanımız yeni eğitim modelin detaylarını sizlere sundu. Bazı marjinal grupların çoğunun eleştirisi pedagojik değil, ideolojik nedenlerden kaynaklanıyor. Dün ve bugünkü oturumlarda partimizin gündemindeki konuları demokratik ortamda ele aldık.
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