Cumhurbaşkanı Erdoğan 'siyasi bilek güreşine dönmemeli' diyerek uzlaşı çağrısı yaptı: Yeni anayasa Türkiye'nin lokomotifi olacak

-Filistinli çocuklar 76 yıldır öldürülüyor. İsrail Filistin'in topraklarını 76 yıldır gasp ediyor. Filistinli kardeşlerimiz kahramanca mücadele veriyor. Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor. Türkiye olarak zulme, katliama, 76 yıldır devam eden adaletsizliğe her platformda itiraz ediyoruz. Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında duruyoruz. Gazze'de sınanan insanlığımız. Ya kardeşlik görevimizi yerine getireceğiz ya da her masumun ölümüyle birlikte kalbimiz bize ağır gelecek.