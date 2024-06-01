2028’in yol haritası şekilleniyor: AK Parti 'Türkiye Buluşmaları' ile tazelenecek

AK Parti’nin Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği 31’nci istişare ve değerlendirme toplantısında AK Parti’nin Ekim 2025’te gerçekleştireceği olağan kongresi için Türkiye buluşmalarının başlatılması kararlaştırıldı. Önümüzdeki günlerde başlayıp Ekim ayına kadar devam etmesi planlanan Türkiye Buluşması projesi ile kongrenin zemini sağlamlaştırılmış olacak.

TÜRKİYE BULUŞMALARI BAŞLIYOR

Edinilen bilgilere göre Türkiye buluşmaları bu ay (Haziran) ile başlayıp Ekim ayı ile birlikte sona erecek. Kongre sürecinin alt zemini hazırlayacak. Geniş bir istişare ağı kurulurken, politikalar da tartışılacak. Büyük kongrede de 20 seneye ne söyleneceğinin söylemi üzerinde durulacak. Yoğun saha çalışmasının yanı sıra E-teşkilat modeli de kurulması da gündeme alındı.

E-TEŞKİLAT MODELİ KURULACAK

Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir sunumu ile 2028 seçimlerine giden yolun haritası da ele alındı. E-teşkilat modelinin kurulacağı belirtilerek, “Ülkemizde derin bir sosyal dönüşüm var ve biz dip dalgaları yakalama konusunda zaman zaman geç kalıyoruz. Bu dönüşümü yakalamak, yön verebilmek, gelişmelere ayak uydurabilmek ve bunu fırsata çevirmek için çalışıyoruz. Bunun için partimizin katılım yollarını çeşitlendiriyoruz” denildi.

GENÇLER İÇİN ÖZEL EKİP

Türkiye buluşmaları ile çalışmalarına start verecek olan AK Parti aynı zamanda teşkilattaki üye sayılarının artırmanın alternatif yollarını da arayacak. 2023 seçimlerinde yüzde 52,44’ünü oluşturan genç seçmenlerin sayısı 2028 seçimlerinde yüzde 65’e çıkacağından gençler üzerinden teşkilatlanma da tüm hızıyla sürdürecek. Gençlere yönelik ve özellikle üniversiteliler için özel bir ekip kurulacak. 2028’de 7 milyon genç ilk defa oy kullanmasından dolayı da kurulan ekip sosyal medya ve toplum dinamiklerini öne çıkardığı isimler partiye davet edilecek. Aynı zamanda da mahalle merkezli programlar üzerinden yeni isimler tespit edilip sürece katılmaları sağlanacak.

POLİTİKALAR İÇİN ORTAK HAREKET EDİLECEK

Saha çalışmaları kapsamında milletvekillerinin vatandaşlarla bir araya geldiğinde kendilerine yönelik soruları yanıtlayabilmeleri için Meclis çalışmalarıyla ilgili milletvekillerine gruplar halinde bilgilendirme yapılacak. Vekillerin özel hayatı ve siyaseten iyi arkadaş olunmasının daha etkin ve daha özgür olmaları sağlanacak

OKUL KANTİNİNDE ŞEKERLİ YİECEKLERİN SATILMASI YASAKLANACAK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de kampta yaptığı sunumda, Milli eğitim akademisi kurulacağını duyurdu. Tekin, kurulacak akademiyi bitirmeyen öğretmen adaylarının öğretmen olamayacağını söyledi. Bakan Tekin, Akademinin içeriğinin ise Hakimlik yada muhasebe giriş sınavı gibi olacağını aktardı. Öte yandan Okul kantinlerinde şekerli yiyeceklerin yasaklanması 2025 ‘e kadar hayata geçecek.







